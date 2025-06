Lewis Hamilton | “Non è cambiato nulla Soldi sprecati sarebbe stato meglio darli in beneficenza”

Lewis Hamilton non usa mezzi termini: "Soldi sprecati", commentando la nuova direttiva sulle ali flessibili dopo il GP di Spagna. Un'affermazione che riaccende il dibattito sull'efficacia delle regolazioni in F1, in un momento in cui la sostenibilità è al centro dell'attenzione globale. La domanda rimane: stiamo davvero investendo nel futuro del motorsport o solo in un'illusione? Scopri le sue proposte per un cambiamento vero!

Il pilota inglese, sesto nel Gp di Spagna, ha parlato dopo la gara di Barcellona anche della nuova direttiva sulle ali flessibili: "Uno spreco di soldi, non è cambiato nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

