L’Europa si unisca contro l’estremismo socialista La versione di Billi

In un contesto europeo sempre più polarizzato, la voce di Billi si erge a difesa di un'Unione forte e coesa contro l'estremismo socialista. Durante il CPAC di Budapest, ha messo in luce l'importanza di unirsi per affrontare le sfide globali. La domanda sorge spontanea: come possiamo preservare i valori fondanti dell'Europa senza cadere nel dibattito ideologico? Scopri le sue proposte e il futuro che immagina per il nostro continente.

Ho partecipato al Cpac di Budapest, la grande convention internazionale dei conservatori, dove ho ribadito una visione chiara: l’Italia e i Paesi europei da soli non possono affrontare le sfide globali che ci attendono. Solo un’Unione Europea forte e unita può farlo. Ma non un’Unione dominata da un’ideologia socialista estrema, come purtroppo accade oggi. Sto parlando del Green New Deal ideologico, dello stop imposto ai motori a combustione, delle quote penalizzanti per i produttori europei, dell’ideologia woke. Tutti provvedimenti che stanno distruggendo il nostro mercato, minando la nostra società e snaturando la nostra cultura. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Europa si unisca contro l’estremismo socialista. La versione di Billi

