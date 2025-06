L' Etna si fa sentire nuova eruzione | colonna di fumo e cenere alta più di 5 mila metri La situazione per i voli

L'Etna torna a rombare, regalando uno spettacolo maestoso con una colonna di fumo e cenere che supera i 5 mila metri. Tuttavia, la situazione per i voli è critica: molti itinerari potrebbero subire modifiche. Questo evento non solo rievoca la potenza della natura, ma ci ricorda anche l'importanza di monitorare il nostro ambiente in un'epoca di cambiamenti climatici. Rimanete aggiornati!

Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l'orlo della Valle del Leone. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - L'Etna si fa sentire, nuova eruzione: colonna di fumo e cenere alta più di 5 mila metri. La situazione per i voli

Leggi anche Ingv, attività stromboliana all’Etna: il cratere di Sud-Est torna a farsi sentire - L'Etna torna a ruggire! Dopo un periodo di quiete, il cratere di Sud-Est ha ripreso la sua attività stromboliana, segnando un aumento del tremore vulcanico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Etna in forte attività: colate laviche e cenere vulcanica verso Zafferana Etnea, allerta rossa per l’aviazione; Cosa si vede dentro VULC, il primo documentario di Geopop: i veri protagonisti non sono i vulcani; A pochi passi dell’Etna si erge il BALCONE più BELLO di Sicilia | Dalla finestra scopri che esiste un mondo segreto sull’isola. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Etna, l'eruzione fa crollare una parte del cratere: turisti in fuga. Nubi piroclastiche visibili da Catania

Secondo leggo.it: Attività stromboliana al cratere Sud-Est dell'Etna. A rivelarlo è l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, osservatorio etneo, di Catania, che ...

Etna, l'eruzione fa crollare una parte del cratere: nubi piroclastiche visibili da Catania

Si legge su leggo.it: Attività stromboliana al cratere Sud-Est dell'Etna. A rivelarlo è l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, osservatorio etneo, di Catania, che ...

Etna, nuova attività vulcanica, lava e cenere. L’ultimo bollettino segnala allerta rossa

Da informazione.it: Una violenta e spettacolare eruzione sta interessando in queste ore l’Etna. Intorno alle 10:00 di questa mattina, un’improvvisa attività parossistica ha avuto origine dal cratere di Sud-Est, generando ...