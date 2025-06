L’Etna è in eruzione | crolla una parte del cratere Sud-Est Grossa nube di fumo scatta l’allerta rossa per i voli – Foto e video

L'Etna torna a far parlare di sé! Con un'imponente eruzione, una parte del cratere sud-est è crollata, sollevando una maestosa nube di fumo che ha costretto le autorità a emettere un'allerta rossa per i voli. Questo spettacolo naturale non solo affascina gli appassionati di vulcanologia, ma ricorda anche il potere esplosivo della natura nel nostro mondo sempre più urbanizzato. Chi sarà pronto a catturare queste immagini straordinarie?

Una nube eruttiva alta alcuni chilometri si è levata sopra l’Etna. A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico, probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale caldo, secondo le osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l’attività esplosiva dal cratere di Sud-Est ha dato vita a una fontana di lava e ha fatto sì che il tremore vulcanico raggiungesse valori molto alti. Allerta rossa per i voli. 🔗 Leggi su Open.online

