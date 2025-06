L’espulsione la sconfitta l’attacco ingiustificato all’arbitro | altra serata da dimenticare per Neymar

Neymar continua a vivere un incubo calcistico, tra espulsioni e prestazioni deludenti. Tornato al Santos dopo l'esperienza in Arabia Saudita, la sua carriera sembra in fase di stallo, rispecchiando il trend di tanti grandi talenti che faticano a ritrovare la forma. La domanda sorge spontanea: può un campione come lui risalire la corrente? La risposta potrebbe definirne il futuro e il suo impatto nel mondo del calcio.

Continua il momento nero di Neymar. Dopo la disastrosa parentesi in Arabia Saudita, la stella verderoro è tornata in Brasile tra le fila del Santos ma la sua seconda esperienza in patria stenta a decollare: reduce da due infortuni e da svariate prestazioni negative, nella serata di ieri l’ex Psg ha inanellato un’altra pagina negativa beccandosi un’espulsione che ha inciso in maniera determinante sull’ennesima sconfitta del squadra di San Paolo. Leggi anche: Neymar è di nuovo infortunato, Footmercato: “Come ci si può ancora affidare a un giocatore così fragile a 33 anni?” La serata da dimenticare di Neymar. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’espulsione, la sconfitta, l’attacco (ingiustificato) all’arbitro: altra serata da dimenticare per Neymar

