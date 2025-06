L' esercito israeliano spara ancora sui palestinesi ai centri per la distribuzione del cibo | tre morti

In un contesto di crescente crisi umanitaria, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco su un centro di distribuzione di cibo a Gaza, causando tre morti e innumerevoli feriti. Questo tragico episodio non solo mette in luce l’emergenza sociale, ma evidenzia anche la complessità della situazione geopolitica attuale. In un mondo sempre più interconnesso, è fondamentale riflettere su come il conflitto incida sulle vite quotidiane delle persone e sull’efficacia degli aiuti umanitari.

Il fuoco israeliano ha nuovamente ucciso almeno tre palestinesi e ferito decine di altri vicino a un sito di distribuzione di aiuti gestito dalla Fondazione umanitaria di Gaza (Ghf), l'organizzazione con sede negli Stati Uniti a cui Tel Aviv ha affidato il compito di distribuire gli aiuti.

Leggi anche Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

