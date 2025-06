L’eroismo di Ben-Hur non tramonta mai

L'eroismo di Ben-Hur risplende ancora oggi, confermando un trend intramontabile: le storie di redenzione e giustizia continuano a toccare il cuore del pubblico. "Tele...raccomando" di Klaus Davi celebra questa pellicola senza tempo, che incanta generazioni. La sua capacità di parlare di valori universali, come il perdono e la lotta per la verità, la rende attuale più che mai. Scopri perché il fascino di Giuda Ben-Hur non svanisce!

La favola di Giuda Ben-Hur, principe ebreo di Gerusalemme, continua ad affascinare, soprattutto il target più maturo di Rete 4. Un kolossal che ha fatto la storia del cinema, prodotto la bellezza di 66 anni fa e diretto da William Wyler, vincitore di 11 Oscar. Mettere insieme politica e programmazione tv è sempre un gioco rischioso, ma qualcosa ci racconta dei gusti del pubblico. Vero è che il tutto si svolge negli anni della rivoluzione cristiana che avrebbe travolto l'Impero Romano e a cui pure Ben-Hur si converte.

