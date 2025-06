Leoni Juventus sul centrale è forte il pressing di quel club rivale Un’ex sinergia bianconera potrebbe eliminare Madama dalla corsa Cosa filtra

I giovani talenti calcistici stanno riscuotendo un'attenzione sempre maggiore nel panorama della Serie A, e Giovanni Leoni non fa eccezione. Il giovane centrale del Parma, oltre a essere nel mirino della Juventus, attira anche l'interesse del Milan. Un possibile trasferimento potrebbe ribaltare le sorti di Madama nella corsa al titolo. Riuscirà la Juventus a blindare questo gioiello? La sfida tra i grandi club è appena iniziata!

Leoni Juventus, il giovane centrale del Parma è un obiettivo anche per quel grande club di Serie A! Il piano per arrivare al difensore. Giovanni Leoni è un difensore che non piace solo alla Juventus. Il centrale classe 2006 del Parma è il soggetto del desiderio anche del Milan. Questo è quanto filtra sul profilo X di Orazio Accomando, il quale svela come i rossoneri potrebbero beffare i bianconeri. Secondo il giornalista, Massimiliano Allegri, che è rimasto stregato dal giovane baluardo difensivo nelle tre partite che ha visto al Tardini, potrebbe sfruttare i suoi ottimi rapporti con un altro ex bianconero: parliamo di Federico Cherubini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, sul centrale è forte il pressing di quel club rivale. Un’ex sinergia bianconera potrebbe eliminare Madama dalla corsa. Cosa filtra

Leggi anche Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni - La Juventus affronta una sfida complessa con la conferma di Renato Veiga, il cui costo si rivela eccessivo.

Ne parlano su altre fonti

Futuro lontano da Parma per Leoni? Italia, Premier e Liga: possibile asta e il club lo valuta oltre i 20 milioni; Leoni Juventus, sul difensore del Parma piomba quel club!; Mercato Milan: per la difesa occhi su Giovanni Leoni del Parma; Yildiz Juventus i bianconeri vogliono blindarlo! Ecco il possibile scenario dopo il Mondiale per Club | i dettagli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, Leoni piace a tutte le big di Serie A

Segnala tuttojuve.com: Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, ha attratto l'interesse delle big di Serie A: come riportato da "Calciomercato.it", il giocatore, che piace molto alla ...

Leoni Juventus, sul difensore del Parma piomba quel club rivale dei bianconeri! È arrivato l’ok da parte dell’ex tecnico juventino. Cosa può profilarsi in vista dell’estate

Secondo juventusnews24.com: Leoni Juventus, adesso quel club rivale ai bianconeri può inserirsi nella corsa al giovane difensore del Parma: c’è l’ok dell’ex allenatore juventino Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino Giova ...

Calciomercato Juve: Allegri rovina subito i piani? Vuole strappare questo giocatore ai bianconeri. Cosa sta accadendo

Scrive juventusnews24.com: Calciomercato Juve: Allegri cambia i piani? Vuole strappare questo giocatore alla concorrenza dei bianconeri. Cosa succede Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino Giovanni Leoni, difensore classe ...