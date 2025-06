L’emergenza casa tra overtourism e politica miope

L’emergenza casa si fa sentire, e le Canarie ne sono l'emblema. Nel bel mezzo della crisi abitativa, migliaia di manifestanti hanno alzato la voce contro un turismo sfrenato che sacrifica il diritto a un tetto sopra la testa. Il governo spagnolo ha risposto, costringendo Airbnb a ritirare 66.000 annunci non conformi. È ora di riflettere: il turismo deve servire le persone, non soffocarle. La lotta per la casa è solo all'inizio!

«It's survival not turismophobia». È lo slogan urlato da migliaia di manifestanti nei giorni scorsi per le strade delle Canarie. Una protesta che ha indotto il governo spagnolo a ordinare ad Airbnb il ritiro di quasi 66 mila annunci di affitto di immobili che «violano varie norme in materia di alloggi per uso turistico». La casa è da qualche anno la maggiore preoccupazione degli spagnoli, a causa dell' aumento degli affitti e della mancanza di alloggi popolari o dai costi abbordabili. Ed è il turismo uno dei principali colpevoli di un fenomeno che vede i centri cittadini svuotarsi di residenti stanziali, di servizi e negozi di vicinato e aumentare vertiginosamente i prezzi.

