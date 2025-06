Legionella casi in aumento L' esperto | Batterio da non sottovalutare serve più prevenzione

L'ombra della Legionella si allunga in Italia: i recenti focolai a Montecatini Terme e nel fiorentino mettono in evidenza un'emergenza che non può essere trascurata. Con un incremento del 14% dei casi nel 2022, è chiaro che la prevenzione deve diventare una priorità per tutti. Non è solo una questione di salute pubblica, ma di creare ambienti più sicuri per le nostre comunità. È tempo di agire!

I recenti casi di Legionella a un albergo di Montecatini Terme e a un asilo nido e una scuola materna di Balatro (Bagno a Ripoli) hanno riacceso i riflettori su un problema sanitario in preoccupante crescita. Solo nel 2022, in Italia, i casi di legionellosi sono aumentati del 14%, coinvolgendo.

