L’effetto vedo non vedo è anche sui capelli | arriva la tendenza ghost blonde

Scopri il ghost blonde: la tendenza dell'estate che porta il "vedo-non-vedo" anche sui tuoi capelli! Questo biondo impercettibile, con ciocche sottilissime che si fondono con il tuo colore naturale, è ideale per chi ama un look fresco e luminoso senza stravolgere il proprio stile. Perfetto per chi cerca un cambiamento leggero ma d’effetto, il ghost blonde incarna la bellezza della semplicità e l’arte del sottile. Preparati a brillare!

Un nome, una garanzia: sulla scia del vedo-non-vedo, ormai diventato un must nel beauty, per quest’estate i social sono impazziti per il ghost blonde, il biondo fantasma. Come dice il nome, si tratta di un biondo impercettibile, che viene lavorato in ciocche sottilissime per fondersi con il colore naturale di base. Ed è perfetto per evitare cambiamenti drastici o per evitare l’effetto ricrescita tipico dei colpi di sole tradizionali. Ghost blonde, il biondo che c’è ma non si vede. Il nome deriva dunque da questa sensazione “fantasma”: effetto discreto, delicato e a bassissima intensità. È un mix di schiariture soffuse e impercettibili, considerato che non si riesce a distinguere il confine tra i capelli naturali e i toni biondi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’effetto vedo non vedo è anche sui capelli: arriva la tendenza ghost blonde

