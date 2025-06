L’effetto boomerang dei dazi Ue contro le auto elettriche cinesi | ora Pechino invade l’Europa con veicoli a benzina e diesel – I dati

I dazi Ue sulle auto elettriche cinesi, progettati per proteggere l'industria europea, si sono trasformati in un boomerang. Invece di fermare l'afflusso di veicoli a batteria, hanno aperto la porta a una nuova invasione di auto a benzina e diesel cinesi. Questo fenomeno mette in luce un punto cruciale: il mercato globale dell'auto sta cambiando rapidamente, e le strategie devono adattarsi. Curioso di scoprire come evolverà questa battaglia commerciale?

Nei piani della Commissione europea, i dazi sulle auto elettriche di fabbricazione cinese avrebbero dovuto tamponare l’ingresso in Europa dei veicoli proveniente da Pechino. Le cose, però, sembrano essere andate diversamente. Secondo uno studio dello Schmidt Automotive Research – un think tank tedesco del settore automobilistico – le misure protezionistiche imposte da Bruxelles hanno avuto un effetto collaterale forse imprevisto: un’impennata delle importazioni di veicoli con motori a combustione interna (Ice), ossia le auto a benzina e diesel. La strategia dei produttori cinesi per aggirare i dazi Ue. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Antonio Conte, effetto boomerang: Napoli, troppa paura - Erano già nell'aria le polemiche riguardo alla formazione presentata da Vieira a Napoli, alimentate dalle dichiarazioni del presidente del Genoa, Zangrillo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi, effetto boomerang: in Germania chiude storica cartiera; Fertilizzanti e prodotti agricoli russi, l’UE spinge per i dazi: rischio stangata per l’agricoltura europea.; Borse, le news di oggi 29 maggio. Stop ai dazi reciproci, Wall Street chiude in positivo; Gregorio De Felice: “Contro i dazi di Trump: contro-dazi e vendere T-bond”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi Trump contro l'Ue, che effetto avrebbero sui prezzi e chi li pagherebbe? I DATI

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Trump contro l'Ue, che effetto avrebbero sui prezzi e chi li pagherebbe? I DATI ...

Dazi, Panetta: «Per la Ue crescita a rischio, risponda con gli eurobond»

Da ilgazzettino.it: Più che di economia dell’incertezza, forse, bisognerebbe parlare di una economia dell’irrazionalità. Non c’è una ragione che sia una, dal punto di ...

Dazi Usa, la “controffensiva” da 100 miliardi dell’Ue è pronta: ecco chi rischia

Segnala newsmondo.it: Dazi Usa, il contrattacco da circa 100 miliardi di euro dell ... inizialmente esclusi dalle contromisure per non rischiare un effetto boomerang sulle esportazioni di vino europeo (in particolare ...