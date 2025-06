Leeds United sono entusiasti di una mossa per Nick Pope del Newcastle United

Leeds United è pronto a dare il benvenuto a una nuova era, puntando gli occhi su Nick Pope, portiere del Newcastle. Con l’entusiasmo di Daniel Farke e il supporto dei tifosi dopo una vittoria decisiva, i bianchi non si fermano: vogliono rinforzare la squadra per affrontare la Premier League con grinta. L’acquisto di Pope potrebbe rivelarsi una mossa strategica in un mercato sempre più competitivo. Chi sarà il prossimo colpo?

Breaking: Daniel Farke, direttore di Leeds United, riconosce i fan mentre celebra la vittoria. (Foto di George WoodGetty Images) Secondo quanto riferito, Leeds United sta esplorando la possibilità di firmare il portiere del Newcastle United Nick Pope mentre si preparano per la vita in Premier League. Secondo un rapporto di Daily Mail, i bianchi hanno identificato il papa come un potenziale obiettivo di trasferimento estivo come parte dei loro sforzi per rafforzare le aree chiave della squadra. Avendo ottenuto la promozione dal campionato, Leeds è determinato a evitare un altro breve periodo nella massima volo e rafforzare la posizione del portiere è emersa come una delle loro priorità migliori, in particolare dopo le scarse prestazioni di Illan Meslier. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

