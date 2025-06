Lecco Festa della Repubblica in tre parole | Partecipazione responsabilità Costituzione

Lecco ha onorato il 79° anniversario della Repubblica Italiana con una celebrazione che ha messo in luce partecipazione, responsabilità e costituzione. Un momento di comunità, dove il ricordo del referendum del 1946 si intreccia con l’attualità. In un’epoca di sfide globali, la riscoperta dei valori repubblicani è più importante che mai: ogni cittadino è chiamato a contribuire attivamente alla democrazia. Un invito a riflettere sul nostro ruolo nel futuro.

La città di Lecco e l'intero territorio hanno celebrato il 79° anniversario della Repubblica Italiana. Il 2 giugno del 1946, infatti, l'Italia votava per il referendum istituzionale e lasciava la monarchia per abbracciare la forma di Stato repubblicana. Questa mattina, lunedì 2 giugno, sul. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco, Festa della Repubblica in tre parole: "Partecipazione, responsabilità, Costituzione"

