Leao serve la cura Dembelé | perché il Napoli potrebbe rappresentare la scelta perfetta

Rafael Leao si trova a un crocevia cruciale: il Napoli potrebbe essere la svolta di cui ha bisogno, proprio come Dembélé ha trovato nuova vita al PSG. Con l’arrivo di Conte, il club partenopeo rappresenta una chance imperdibile per rilanciare la carriera dell'attaccante del Milan. In un calcio sempre più competitivo, le scelte strategiche possono fare la differenza tra un talento sprecato e un campione affermato. Sarà il Napoli la chiave del suo riscatto?

L'attaccante del Milan ha bisogno di uno switch nella sua carriera, come successo all'esterno del PSG fresco vincitore della Champions: perché Conte lo può aiutare. La carriera di Rafael Leao è davanti a un bivio. Il talento portoghese non è più un ragazzino e la sua ultima stagione non è stata delle più entusiasmanti. In Serie A si è fermato a 8 gol, di cui nessuno a San Siro. Solamente 2 le reti in casa in tutta l'annata, troppo poco davanti al suo pubblico. Mai realmente incisivo come un tempo, specie nei big match.