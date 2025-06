Leao al Napoli il Milan ha già scelto il sostituto | arriva dalla Premier

Rafael Leao al Napoli? Il Milan non resta a guardare e ha già in mente il sostituto, pronto a prendere il suo posto: tre nomi arrivati dalla Premier League. Questo scenario si inserisce in un trend sempre più evidente nel calcio, dove i club italiani cercano talenti oltre i confini nazionali. La domanda sorge spontanea: chi sarà il nuovo volto del Milan? La suspense è palpabile, e i tifosi sono in attesa di una mossa strategica decisiva!

Leao deve decidere, ma il Milan anticipa la sua mossa: tre nomi per sostituirlo. Il futuro al Milan di Rafael Leao è ad un bivio. La stagione dell'attaccante portoghese è stata senza dubbio deludente, al punto da iniziare a valutare un addio. Dopo sei anni l'ambiente milanista è apparso stanco delle sue prestazioni altalenanti, tanto da considerarlo un giocatore da lasciar partire per ricostruire la rosa che sarà di Massimiliano Allegri. Numeri (12 gol e 13 assist in 50 partite giocate tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana) che, a volerla vedere solo da quel punto di vista, non sembrano poi così negativi.

Leggi anche Napoli, dopo De Bruyne ecco la suggestione Leao: Manna al lavoro per il colpo - Il Napoli alza il tiro e punta su Rafael Leao per dare nuova linfa al suo attacco. Dopo la partenza di De Bruyne, Manna è già al lavoro per portare il talento portoghese sotto il Vesuvio.

