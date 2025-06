Le urla il sangue scene horror in un appartamento a Bologna | uccisi due uomini Fermato a Barcelona il coinquilino

Un delitto che pare uscito da un film horror ha scosso Bologna: due uomini ritrovati senza vita nel loro appartamento, vittime di un’aggressione brutale. La città, già colpita da tensioni sociali, si interroga su come siano potuti arrivare a tanto. Il fermo del coinquilino a Barcellona sembra aprire un inquietante spiraglio nella vicenda. Un inquietante richiamo alla fragilità delle relazioni umane nel contesto di una società sempre più complessa.

Scene da film horror in un appartamento di piazza dell’Unità, nel cuore del quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico di Bologna. Due uomini, conviventi e incensurati, sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione, uccisi con estrema violenza a coltellate. Si tratta di Luca Gombi, 54 anni, nato ad Aresso, e Luca Monaldi, 50 anni, nato a Bologna. Secondo quanto emerso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le urla, il sangue, scene horror in un appartamento a Bologna: uccisi due uomini. Fermato a Barcelona il coinquilino

Leggi anche Bologna, 59enne trovato morto in casa: urla della compagna in strada coperta di sangue - Un tragico episodio si è verificato a Bologna, dove Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto in casa, in un ingresso coperto di sangue.

Cosa riportano altre fonti

Bagno di sangue a Torino: scontro con coltelli e bastone chiodato; Auto sulla folla a Liverpool. I tabloid: «Horror», il video. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Le urla, il sangue, scene horror in un appartamento a Bologna: uccisi due uomini. Fermato a Barcelona il coinquilino

Lo riporta msn.com: Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Uno di loro, 54 anni, è stato sgozzato, mentre l'altro, 50 anni, è stato eviscerato dopo una profonda ferita all’addome ...

Gli invitati ancora sotto choc. "Prima un silenzio surreale, poi urla, pianti e sangue"

Riporta lanazione.it: Una scena da film horror. C’era un silenzio surreale. Poi bambini che piangevano, vomitavano, si facevano la pipì addosso, tanto sangue ... che era polvere; e urla, pianti, mi tornano i ...

Le urla e poi quella scena raccapricciante: un ragazzo a terra in una pozza di sangue

Segnala lalucedimaria.it: Sente delle urla e non esita a correre ... È scesa per andare a controllare e lì ha visto una scena raccapricciante: un ragazzo era a terra, sull’asfalto, in una pozza di sangue. A lato un monopattino ...