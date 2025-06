Le università migliori al mondo? Harvard Mit e Stanford Male gli atenei italiani | pesa lo scarso sostegno del governo

Le università italiane arrancano nella nuova classifica mondiale, dominata da giganti privati come Harvard, MIT e Stanford. Questa disparità mette in luce una questione cruciale: il fragile sostegno del governo per l'istruzione superiore. Mentre il mondo si evolve, il nostro sistema educativo rischia di rimanere indietro. Investire nella formazione è fondamentale non solo per il futuro dei giovani, ma per l’intero paese. È tempo di reagire!

Le prime tre sono tutte private (e statunitensi): Harvard, ovviamente. E poi Mit e Stanford. Ai piedi del podio due istituti pubblici, questa volta inglesi: Cambridge e Oxford. Il Center for World University Rankings (Cwur) ha stilato la classifica Global 2000 delle migliori università al mondo. Nella graduatoria l’Italia fatica a competere coi competitor internazionali: l’80% degli atenei italiani scende nella classifica. Tradotto: dieci università italiane migliorano rispetto allo scorso anno, tre mantengono la posizione, ben 53 scendono. Il principale fattore di declino è la performance nella ricerca, mentre cresce la concorrenza da parte di atenei ben finanziati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le università migliori al mondo? Harvard, Mit e Stanford. Male gli atenei italiani: pesa lo scarso sostegno del governo

