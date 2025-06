Le SBC di FC 25 | Brian White d’onore

Il mondo di EA Sports FC 25 continua a sorprendere con le nuove SBC, e quella dedicata a Brian White è già un must per gli appassionati! In occasione della promo TOTS, completare questa sfida non solo arricchisce la tua squadra, ma offre anche l'occasione di esplorare strategie innovative nel gioco. Non perdere l'opportunità di sbloccare questo talento: il tuo team potrebbe avere bisogno proprio di lui per affrontare la concorrenza!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Brian White uscita in data 2 giugno 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Brian White. Numero sfide: 1. Premio: 1x Menzioni d’onore TOTS Brian White Non scambiab.. Costo al momento dell’uscita: 20.000 Crediti circa. Scadenza: 9 giugno 2025. 442. Richieste: Valutazione squadra: min 85. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Brian White d’onore

