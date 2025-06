Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 2 giugno 2025

Oggi, 2 giugno 2025, Milano inizia la giornata con un calo dell'indice Ftse Mib dello 0,33%, mentre lo spread Btp-Bund segna un lieve rialzo a 99 punti. Questo scenario non è un caso isolato: l'intera Europa accusa la stessa tendenza, con Francoforte e Parigi in flessione. L'instabilità globale continua a influenzare i mercati, creando opportunità ma anche sfide. Rimanere aggiornati è fondamentale per orientarsi in questo contesto incerto!

Avvio in calo per Milano: l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,33% a 39.954 punti. Lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 99 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 9.08 – L'Europa apre in calo, Francoforte -0,55%. L'Europa apre in calo. Francoforte cede lo 0,55%, Parigi lo 0,48% e Londra lo 0,04% dopo il riaccendersi delle tensioni sui dazi. 9.04 – Avvio in calo per Milano: -0,33%. Avvio in calo per Milano: l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,33% a 39.954 punti. 8.40 – Lo spread apre in lieve rialzo a 99 punti. Lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 99 punti.

