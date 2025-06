Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 giugno | la rassegna stampa di Sky TG24

Oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica porta in primo piano le parole forti di Sergio Mattarella su Gaza: “Disumano affamare un popolo”. Un richiamo alla responsabilità collettiva in tempi di conflitto, che risuona in un mondo sempre più diviso. Mentre l’Ucraina continua a colpire le basi russe, il calcio e il ciclismo si intrecciano con emozioni diverse tra i dubbi di Inzaghi e il saluto dei ciclisti a Papa Leone. Una giornata di riflessione

Nel giorno della Festa della Repubblica, l'apertura di diversi quotidiani è dedicata alle parole del presidente Sergio Mattarella su Gaza: "Disumano affamare un popolo". Spazio anche alla guerra in Ucraina, con Kiev che ha colpito le basi russe. Sui giornali sportivi, i dubbi di Simone Inzaghi e i ciclisti del Giro d'Italia che salutano Papa Leone XIV.

