Le previsioni di Sottocorona | Valori alti Quanto dura il caldo

Lunedì 2 giugno si preannuncia una giornata di festa, con il meteo che regala momenti di serenità soprattutto al sud e al centro. Paolo Sottocorona avvisa: al nord, qualche pioggia isolata potrebbe interrompere il caldo estivo. Questo scenario ci ricorda come i cambiamenti climatici influenzino le nostre estati, rendendole più imprevedibili. Preparati quindi a goderti il sole, ma non dimenticare l'ombrello!

Giorno di festa per gli italiani lunedì 2 giugno. Ecco le previsioni meteo di Paolo Sottocorona. Una perturbazione si muove verso est ma quanto interesserà l'Italia? "Resta sereno al sud, quasi sereno al centro, al nord qualche fenomeno soprattutto sulle zone alpine, appena consistenti e comunque isolati, molto più frequenti al di là delle Alpi", spiega il meteorologo di La7. Insomma, una perturbazione che al momento "non è abbastanza forte da superare le Alpi". Domani martedì 3 giugno "si mantiene questa situazione di protezione delle Alpi, e in zona alpina e prealpina nel pomeriggio avremo qualche breve precipitazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it