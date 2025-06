Le politiche ambientali rientrano tra le non-tariff barriers to trade?

Il 2 aprile 2025 segnerà una svolta nel panorama commerciale globale: il Liberation Day degli Stati Uniti. Con l’introduzione di tariffe reciprocati, si abbatte un muro di protezionismo che ha frenato le esportazioni americane. Questa mossa non solo sfida le barriere non tariffarie, ma rappresenta anche un campanello d’allarme per i paesi che abusano delle politiche ambientali come strumenti di commercio. È un momento cruciale per ripensare le strategie commerciali mondiali!

Il 2 aprile 2025, in occasione di quello che è stato definito il Liberation Day, gli Stati Uniti annunciano l'imposizione di reciprocal tariffs nei riguardi dei propri partner commerciali, che avrebbero per anni ingiustamente ostacolato le esportazioni statunitensi mediante l'imposizione di dazi sulle merci USA o l'introduzione di ostacoli non tariffari al commercio. Le misure del 2 aprile trovano un antecedente nella pubblicazione, il 20 gennaio, del Presidential Memorandum on America First Trade Policy, che rimarca l'esigenza di contrastare le situazioni di disparità ed ingiustizia nel contesto del commercio internazionale, provvedendo a rilanciare l'economia americana e a rinvigorire le condizioni del mercato statunitense.

