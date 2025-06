Le opere degli studenti nella splendida chiesa di Santa Teresa | inaugurata la mostra

In un momento in cui l'arte giovane si fa portavoce di valori profondi, la chiesa di Santa Teresa dei Carmelitani Scalzi ha ospitato opere incredibili degli studenti locali. La mostra “La repubblica italiana e i suoi simboli” non è solo un'esposizione, ma un viaggio emozionante attraverso la storia e l'identità nazionale. Scoprire il talento delle nuove generazioni è un invito a riflettere su come il futuro della nostra cultura si stia già scrivendo.

La cittadinanza ha potuto ammirare in tutto il suo splendore la chiesa di Santa Teresa dei Carmelitani Scalzi, in occasione dell'inaugurazione della mostra “La repubblica italiana e i suoi simboli”, in cui sono stare esposte le opere realizzate dagli studenti di alcuni istituti della provincia di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Le opere degli studenti nella splendida chiesa di “Santa Teresa”: inaugurata la mostra

