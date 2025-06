Le novità più attese in arrivo su Disney+ a Giugno 2025

Giugno 2025 si preannuncia un mese imperdibile per gli abbonati Disney+: in arrivo titoli che hanno fatto il giro del mondo, come "A Real Pain" e la comica "FolleMente". Ma non è tutto! Torna anche la quarta stagione di "The Bear", dove la cucina diventa campo di battaglia. Questo trend di raccontare storie avvincenti attraverso il cibo sta conquistando sempre più pubblico: preparatevi a gustare emozioni forti!

Su Disney plus sono in arrivo molte interessanti novità. Nel mese di Giugno infatti saranno disponibili alcuni dei film più amati dell’ultimo anno, come A Real Pain o FolleMente, la brillante commedia di Paolo Genovesi. Ma si torna anche tra le sfide culinarie ad alta tensione con la quarta stagione di The Bear, celebre serie tv con protagonista Jeremy Allen White. Vediamo insieme ulteriori dettagli sui prossimi titoli di Disney+. Le novità più attese su Disney Plus a Giugno 2025. Il primo titolo in arrivo il 4 giugno su Disney+ è A Real Pain, film drammatico scritto e diretto da Jesse Eisenberg con Kieran Culkin come co-protagonista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le novità più attese in arrivo su Disney+ a Giugno 2025

Leggi anche Samsung Messaggi sul viale del tramonto? Non proprio, attese grandi novità con One UI 8 - Nonostante le voci che la danno per spacciata, Samsung Messaggi sta per ricevere importanti aggiornamenti con la One UI 8.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Disney Italia Showcase: novità, stelle del cinema e sport al centro della prima edizione milanese; Disney Italia, le novità in arrivo: da Lucio Corsi voce del nuovo film Elio ad Alessandro Cattelan tra i giudici di Italia’s Got Talent; Disney Italia Showcase: le serie che verranno, fra conferme e novità; Disney annuncia le novità in arrivo al cinema e su Disney+ per il 2025 e 2026. 🔗Ne parlano su altre fonti