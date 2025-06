Le migliori serie tv da vedere a giugno 2025 in pillole

Giugno 2025 si prospetta come un mese intrigante per gli amanti delle serie TV! Tra attesi ritorni e nuove commedie, spicca "Sara: la donna nell’ombra" su Netflix. Un'avvincente storia di spionaggio e redenzione, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Questo adattamento promette di catturare l'attenzione, in un periodo dove le narrazioni forti e i personaggi complessi sono più che mai richiesti. Non perdertela!

Sara: la donna nell'ombra (Netflix, 3 giugno): adattamento dell'omonima saga letteraria di Maurizio De Giovanni, Sara racconta la storia di una ex agente dei servizi segreti che, per far luce sulla morte prematura del figlio, chiede aiuto ad una sua amica e collega – Teresa. Ciò la farà di fatto tornare in servizio e riprendere la vita lavorativa di un tempo. Sara scoprirà la vita segreta del figlio e dovrà affrontare i fantasmi del proprio passato.

