Le liste d’attesa sono un problema cronico della nostra sanità | basterebbe poco per rivoluzionare tutto

Le liste d'attesa sono il tallone d'Achille della nostra sanità, ma una soluzione semplice potrebbe cambiarne il destino. Mentre i cittadini attendono ore per cure fondamentali, l'innovazione e la digitalizzazione si fanno strada nel settore. Immagina un sistema che riduca le attese e migliori l'efficienza: non è un sogno, ma una necessità urgente! È tempo di agire e ripensare insieme il futuro della salute in Italia.

di Claudio Carli Le code nei pronto soccorso, le attese interminabili per una visita specialistica, le liste d’attesa che si allungano a dismisura: è l’emergenza sanitaria che ogni giorno milioni di italiani si trovano ad affrontare. Un problema cronico, che sembra senza via d’uscita, e che invece potrebbe essere risolto con una misura semplice ma rivoluzionaria: obbligare il privato a farsi carico di parte del carico del pubblico, finché permangono le liste d’attesa. Il nodo da sciogliere: pubblico sovraccarico, privato sottoutilizzato Il sistema sanitario italiano è diviso in due mondi paralleli: da un lato il pubblico, gratuito ma spesso al collasso, dall’altro il privato, efficiente ma accessibile solo a chi può permetterselo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le liste d’attesa sono un problema cronico della nostra sanità: basterebbe poco per rivoluzionare tutto

