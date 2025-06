Le gare estive del Trento Baseball sono tutte da seguire

L’estate del Trento Baseball si preannuncia entusiasmante! Con 12 vittorie su 23 partite, i Lupi stanno dimostrando che il duro lavoro paga. Questo è solo l’inizio: il baseball, sport di passione e strategia, sta conquistando sempre più fan in Italia. Non perdere l'occasione di seguire le prossime gare e sostenere la squadra! Ogni incontro è un passo verso il sogno di una stagione memorabile. Chi sarà il prossimo campione?

Quella in arrivo sarà un’estate di grande baseball per i lupi del Trento. La stagione è partita con il piede giusto, collezionando ben 12 vittorie su 23 partite giocate. Un bilancio positivo che conferma il buon lavoro svolto dentro e fuori dal diamante, e che riempie gli arancioneri di orgoglio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Le gare estive del Trento Baseball sono tutte da seguire

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le gare estive del Trento Baseball sono tutte da seguire

Lo riporta trentotoday.it: A guidare il cammino c’è senza dubbio la Serie C, che ha dominato la prima parte del campionato portando a casa cinque vittorie su sei partite. Una prestazione solida che ha permesso alla squadra di ...

Trento Baseball: risultati sempre più brillanti

Da ladigetto.it: Così i risultati finali si sono attestati sul 9 a zero per il Trento Baseball nella prima gara e sul 12 a 2, sempre per i lupi, nella seconda gara. Tante le emozioni nella prima gara: da una ...