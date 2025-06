Le Frecce Tricolore chiudono la cerimonia del 2 giugno ai Fori Imperiali

Il 2 giugno si è concluso con uno spettacolo mozzafiato: le Frecce Tricolore hanno attraversato il cielo di Roma, celebrando la nostra identità nazionale. Mentre l'inno di Mameli risuonava tra i Fori Imperiali, un senso di unità e orgoglio ha avvolto tutti i presenti.

Con l'inno di Mameli suonato dalla fanfara del quarto reggimento a cavallo si è conclusa la cerimonia per il 2 giugno. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato i Fori Imperiali insieme con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. A lanciare la chiusura sono state le Frecce Tricolore che hanno solcato il cielo della Capitale, accompagnando i paracadutisti del reparto sportivo della Brigata Folgore - tra cui una donna -, nell'atterraggio ai Fori Imperiali. Anche i militari hanno colorato il cielo con le scie tricolore, oltre ad aver sventolato i 200 metri quadrati della gigantesca bandiera italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le Frecce Tricolore chiudono la cerimonia del 2 giugno ai Fori Imperiali

Jannik Sinner, le Frecce Tricolore lo interrompono? Come reagisce - Jannik Sinner, il fenomeno del tennis italiano, si ferma sotto il calore delle "frecce tricolore". In preparazione per il match contro De Jong al Foro Italico, il campione emozionato si lascia andare a un momento di connessione con il pubblico.

