Le condizioni di Mosca per il cessate il fuoco | Kiev ritiri le truppe e riconosca i territori occupati

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a infiammare un contesto geopolitico già fragile. La richiesta di Mosca, che chiede il riconoscimento dei territori occupati, segna un punto di non ritorno nei negoziati. Mentre il mondo osserva, la questione del cessate il fuoco diventa cruciale: si tratta di un test per la diplomazia internazionale. Cosa succederà se l'Ucraina rifiuterà? Il futuro della regione è appeso a un filo.

Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson devono essere riconosciute come russe. È questa la prima e principale richiesta contenuta nel memorandum che la Russia ha consegnato oggi alla delegazione ucraina durante i colloqui diretti a Istanbul. Il documento, descritto da Mosca come “molto dettagliato”, fissa una serie di condizioni che devono essere accettate prima di arrivare a un cessate il fuoco temporaneo di 30 giorni. Tra le richieste avanzate, figura anche il ritiro completo delle truppe ucraine da tutte le regioni rivendicate dal Cremlino, incluse le aree non totalmente sotto controllo russo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Le condizioni di Mosca per il cessate il fuoco: Kiev ritiri le truppe e riconosca i territori occupati

Leggi anche Ucraina, Ue approva nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Macron: armi nucleari francesi nei paesi alleati a tre condizioni - L'Unione Europea ha varato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, puntando a ostacolare l'uso delle petroliere "fantasma".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le bombe di Mosca contro il cessate il fuoco; Il Cremlino non svela le condizioni per la pace. Kiev: hanno paura perché sono irrealistiche - Il drone russo taglia il cavo in fibra ottica del drone ucraino e ne ferma la corsa; Conflitto in Ucraina, due settimane di tira e molla: così Putin ha deciso di «rilanciare»; Mosca risponde alla proposta di Zelensky: Incontro con Putin solo dopo gli accordi. Ecco quali sono le condizioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

UCRAINA: Russia ha consegnato a Kiev memorandum su cessate il fuoco - consigliere Cremlino

Come scrive msn.com: (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Ucraina: 16,40 - I negoziatori russi hanno consegnato alle controparti ucraine un memorandum dettagliato che delinea le condizioni di ...

Mosca, 'per cessate fuoco smobilitazione truppe di Kiev'

Riporta msn.com: Nel memorandum consegnato oggi ai negoziatori di Kiev, la Russia pone come condizione per un cessate il fuoco la revoca della legge marziale in Ucraina e la smobilitazione delle truppe. Lo scrive l'ag ...

Kiev: 'Tregua di un mese e un incontro Putin-Zelensky. Mosca rifiuta il cessate il fuoco incondizionato'

Da ansa.it: Rubio a Lavrov: 'Trump vuole trattative dirette fra Mosca e Kiev'. Starmer: 'Prepararsi alla guerra, Kiev non è battuta'. Rubio a Lavrov: 'Trump vuole trattative dirette'. Von der Leyen: 'dure sanzion ...