Le baracche davanti alla Stazione dovranno essere demolite | ma adesso sono occupate dai senzatetto

La demolizione delle baracche davanti alla stazione centrale di Palermo segna un momento cruciale nella lotta per la riqualificazione urbana. Ma dietro a questa decisione si nasconde una realtà complessa: molti senzatetto vi trovano rifugio. Questo scenario riflette un trend più ampio: la tensione tra sviluppo e inclusione sociale. Come possiamo costruire una città che non lasci indietro nessuno? Una domanda fondamentale per il futuro di Palermo.

Le baracche che si trovano di fronte alla stazione centrale - utilizzate per anni da alcuni venditori di valigie, souvenir e fumetti - dovranno essere demolite dal Comune. "I commercianti palermitani - si legge sul sito dell'Ansa - le avevano cedute a negozianti bengalesi ma le costruzioni in.

Le operazioni per abbattere le costruzioni in lamiera dovranno essere realizzate dal Suap. L'obiettivo è quello di realizzare un parcheggio in piazza Giulio Cesare.

Dovranno essere demolite dal Comune di Palermo le baracche che si trovano di fronte alla stazione centrale utilizzate per anni da alcuni venditori di valigie, souvenir e fumetti.

Dovranno essere demolite dal Comune di Palermo le baracche che si trovano di fronte alla stazione centrale utilizzate per anni per vendere valigie, gadget e fumetti. I commercianti palermitani le […]