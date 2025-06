Le 5 migliori università della Lombardia nella classifica mondiale non c’è solo Milano

La Lombardia si afferma come un polo d'eccellenza per l'istruzione universitaria, con ben cinque università nelle prime posizioni del Center World University Rankings 2025. Non solo Milano, ma anche altri atenei lombardi stanno conquistando il palcoscenico globale. Questo trend dimostra quanto sia cruciale investire nella formazione e nella ricerca. Vuoi scoprire quali sono le facoltà più prestigiose? La risposta potrebbe sorprenderti!

La regione si conferma motore dell’istruzione universitaria italiana, con cinque atenei nei primi posti del Center World University Rankings 2025: ecco le facoltà più prestigiose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le 5 migliori università della Lombardia nella classifica mondiale (non c’è solo Milano)

Leggi anche Le università migliori al mondo? Harvard, Mit e Stanford. Male gli atenei italiani: pesa lo scarso sostegno del governo - Le università italiane arrancano nella nuova classifica mondiale, dominata da giganti privati come Harvard, MIT e Stanford.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Start Cup Lombardia 2025; Giornata Mondiale del Latte: la Lombardia produce il 46% del latte nazionale. Il comparto lattiero Lombardo che ha un valore complessivo stimato attorno ai 2,5 miliardi di euro; Medicina Top – 24/5/2025; La villa più costosa in vendita sul lago di Como vale 21 milioni di euro: il gioiello di Brunate. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne