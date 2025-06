Laziomania | Sarri scelta di ambizione e cuore è la garanzia sul mercato Lotito e Fabiani tempismo e una missione

La Laziomania è più viva che mai! Maurizio Sarri, con la sua ambizione e passione, rappresenta un faro per i tifosi biancocelesti. La sua scelta non è solo tecnica, ma un legame profondo con una città che ama e soffre per la propria squadra. Il tempismo di Lotito e Fabiani sul mercato potrebbe trasformare la passione in successi concreti. E tu, sei pronto a vivere questa nuova avventura?

`Il popolo laziale è qualcosa di particolare. Ti entra dentro la pelle dopo un po``. E a giudicare dal consenso in suo favore, Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

