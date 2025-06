Lazio via Baroni | Fabiani annuncia l'arrivo di Sarri "Ha firmato" L'accordo e le richieste

Maurizio Sarri torna a casa e la Lazio riaccende le speranze di una stagione vincente! Con l'annuncio ufficiale del suo arrivo, i tifosi possono sognare in grande. L’ex tecnico della Juventus porta con sé non solo esperienza, ma anche un gioco spumeggiante che promette emozioni. Sarà interessante vedere come il suo approccio cambierà il volto della squadra in un campionato sempre più competitivo. Pronti per una nuova era?

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio: ritorno in biancoceleste per il Comandante, che ha guidato i capitolini per quasi tre stagioni,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Inter-Lazio, Baroni ha qualche dubbio in avanti! La probabile formazione - Penultima giornata di Serie A, e la sfida tra Inter e Lazio si preannuncia cruciale per entrambe. Mentre la Lazio lotta per mantenere vive le speranze di Champions League, Simone Inzaghi deve risolvere alcuni dubbi in avanti.

Baroni Lazio: il claomoroso retroscena svelato dal ds Fabiani: «Ha deciso lui di andare via»

Lazio, Fabiani annuncia: "Baroni via per motivi suoi. Non vendiamo i big"

Lazio, Fabiani: "Baroni ha ritenuto opportuno andare via"

