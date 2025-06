Lazio ufficiale l’addio di Baroni | il comunicato

La Lazio saluta Marco Baroni e si prepara a un possibile ritorno di Maurizio Sarri, un nome che fa vibrare i cuori dei tifosi. Questo cambiamento arriva in un momento cruciale per il club, che cerca di ritrovare la propria identità e ambizioni. La scelta del nuovo allenatore potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia biancoceleste. Riuscirà Sarri a riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano? Restate sintonizzati!

La Lazio ha ufficializzato l’addio di Marco Baroni come allenatore del club biancoceleste. Tutti i dettagli in merito al tecnico La Lazio, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’addio di Marco Baroni come allenatore del club biancoceleste. Sempre più vicino quindi il ritorno di Maruzio Sarri. IL COMUNICATO UFFICIALE – «La S.S. Lazio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, ufficiale l’addio di Baroni: il comunicato

Leggi anche Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - Dopo la 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti contro la Lazio a causa di comportamenti inadeguati dei tifosi durante la sfida contro la Juventus all'Olimpico.

Cosa riportano altre fonti

Baroni verso l’addio alla Lazio: Lotito ha chiamato Sarri, il tecnico prende tempo; Baroni verso l'addio: senza l'Europa, la Lazio ribalta la panchina; Lazio, Baroni verso l’addio: Lotito dà il via al casting. I primi nomi in lista per la panchina; Lazio, Baroni verso l'addio: si attende l'annuncio. 🔗Ne parlano su altre fonti

UFFICIALE | La Lazio dice addio a Baroni: “Grazie mister”

msn.com scrive: La società biancoceleste ha pubblicato un comunicato stampa con cui dice ufficialmente addio a Marco Baroni, in panchina nell’ultima stagione ...

Lazio, ufficiale l’addio di Baroni: Sarri pronto a prendere il suo posto

Come scrive msn.com: La Lazio ha comunicato l'addio di Baroni. L'allenatore lascia dopo solo una stagione: al suo posto è pronto il ritorno di Sarri ...

Baroni non è più l'allenatore della Lazio. Il comunicato ufficiale del club

Come scrive msn.com: La S.S Lazio, tramite un comunicato, ha ufficializzato l’interruzione del rapporto lavorativo con l’ormai ex allenatore Marco Baroni. Ecco ll comunicato ...