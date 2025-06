Lazio ufficiale la chiusura del rapporto con Baroni | Grazie mister

La S.S. Lazio ha ufficializzato la conclusione del rapporto con Marco Baroni, un passaggio che segna un cambio di rotta nel club biancoceleste. In un periodo in cui le squadre cercano sempre più allenatori in grado di adattarsi a stili di gioco moderni, la scelta della Lazio potrebbe riflettere l’urgenza di un nuovo progetto. I tifosi già si interrogano: chi sarà il prossimo a guidare questa squadra verso nuove sfide?

(Adnkronos) – "La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalitĂ e l’impegno dimostrati alla guida della prima squadra. La societĂ augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister". Con questa nota, la Lazio ha comunicato sul proprio sito web la fine del rapporto con il tecnico Marco Baroni. In mattinata, il direttore sportivo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lazio, ufficiale la chiusura del rapporto con Baroni: “Grazie mister”

Leggi anche Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - Dopo la 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti contro la Lazio a causa di comportamenti inadeguati dei tifosi durante la sfida contro la Juventus all'Olimpico.

