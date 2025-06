Lazio ufficiale il ritorno in panchina di Sarri | c’è l’annuncio ed il comunicato!

La Lazio riaccoglie Maurizio Sarri in panchina, un ritorno che segna una nuova era per il club biancoceleste. In un momento in cui le squadre italiane stanno cercando di risalire la china nel panorama calcistico europeo, la scelta di puntare su un allenatore esperto e carismatico come Sarri potrebbe rivelarsi decisiva. Riuscirà l'ex tecnico del Napoli a riaccendere la passione dei tifosi e riportare la Lazio ai vertici? Restate sintonizzati!

La Lazio ha ufficializzato il ritorno di Maurizio Sarri come allenatore del club biancoceleste. Tutti i dettagli in merito al tecnico La Lazio, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il ritorno di Maurizio Sarri come allenatore del club biancoceleste dopo l’addio a Baroni. IL COMUNICATO UFFICIALE – «La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, ufficiale il ritorno in panchina di Sarri: c’è l’annuncio ed il comunicato!

