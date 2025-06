Lazio ufficiale il ritorno di Sarri Lotito | Scelta di cuore e visione

La S.S. Lazio riabbraccia Maurizio Sarri, segnando un momento cruciale per il club e i suoi tifosi. Un ritorno che non è solo una scelta strategica, ma una vera e propria "scelta di cuore". In un calcio sempre più dominato da interessi economici, la Lazio punta su un legame autentico con la sua storia e i suoi supporters. Sarri, con la sua visione innovativa, potrebbe rappresentare la chiave per rilanciare le ambizioni biancocelesti. Rimanete sintonizzati!

(Adnkronos) – "La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della prima squadra. Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lazio, ufficiale il ritorno di Sarri. Lotito: “Scelta di cuore e visione”

Leggi anche Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - Dopo la 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti contro la Lazio a causa di comportamenti inadeguati dei tifosi durante la sfida contro la Juventus all'Olimpico.

