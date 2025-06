Lazio ufficiale | addio a Baroni Sarri è il nuovo allenatore

Un cambio di rotta significativo in casa Lazio: Sarri è il nuovo timoniere della squadra biancoceleste. In un giorno simbolico come la Festa della Repubblica, il club segna una nuova era e punta a riscrivere la propria storia. L'arrivo dell'allenatore toscano, noto per il suo calcio offensivo e innovativo, rappresenta una sfida avvincente per rilanciare le ambizioni della Lazio in un campionato sempre più competitivo. Sarà l'inizio di un grande sogno?

Roma 2 giugno - Festa della Repubblica, giorno per celebrare la nascita nel 1946 dell'attuale ordinamento dello Stato Italiano, giorno in casa Lazio per voltare pagina e cominciare a scrivere un nuovo futuro. La squadra biancoceleste in data odierna con due comunicati, distanziati di poche ore l'uno dall'altro, ufficializza chi guiderà la formazione la prossima stagione, la prima senza coppe da quasi dieci anni a questa parte. Non ci sarà più Marco Baroni, la sua esperienza nel club laziale termina dopo una sola annata, al suo posto ritorna Maurizio Sarri, dopo le dimissioni di metà marzo 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore

Leggi anche Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - Dopo la 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti contro la Lazio a causa di comportamenti inadeguati dei tifosi durante la sfida contro la Juventus all'Olimpico.

