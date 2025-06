Lazio torna Sarri e ha un piano | da Fazzini alle conferme ecco come vuole ripartire

La Lazio riaccoglie Maurizio Sarri, un ritorno che segna una nuova era per i biancocelesti. Con un contratto da 2,5 milioni a stagione, più incentivi legati alle Coppe, il tecnico punta a costruire una squadra competitiva. In un calcio sempre più dominato dai cambiamenti, la scelta di Sarri rappresenta una strategia audace. Riuscirà il “Comandante” a riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano? Scopriamo insieme come intende ripartire!

Per l'annuncio si attende la risoluzione con Baroni, attesa per domani.

Leggi anche Inter, si torna a correre! Direzione Lazio - L'Inter si prepara a tornare in campo, con lo sguardo rivolto alla sfida contro la Lazio. Dopo la vittoria contro il Torino, che ha riportato i nerazzurri a -1 dal Napoli, Simone Inzaghi radunerà i suoi uomini ad Appiano Gentile per prepararsi alla prossima importante partita di domenica sera.

