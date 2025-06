Lazio scelto il nuovo allenatore | torna Sarri sulla panchina biancazzurra

La Lazio riparte con Maurizio Sarri, un ritorno che risveglia passioni e speranze tra i tifosi biancazzurri. Dopo la delusione della mancata qualificazione europea, la dirigenza ha scelto di puntare su un allenatore che conosce bene l'ambiente romano. In un calcio che cambia rapidamente, la scelta di tornare alle origini potrebbe rivelarsi la mossa vincente. Riuscirà Sarri a riportare la Lazio ai vertici? Questo è solo l'inizio di una nuova avventura!

La Lazio riparte da un nuovo allenatore a seguito della delusione della mancata qualificazione europea. Dopo una sola stagione si è interrotto il rapporto con Baroni, perchĂ© Roma, si sa, è cittĂ di passioni, e il clima è sempre in fermento. Così, la dirigenza ha deciso di operare un cambiamento che è, a un tempo, un ritorno al passato. Una scelta fatta rileggendo le pagine giĂ scritte, e magari interrotte troppo presto. L'annuncio ufficiale. Così, sulle rive del Tevere, è arrivato un annuncio che ha del clamoroso, anche se in fondo era nell'aria. La Lazio ha scelto: Maurizio Sarri torna sulla panchina biancoceleste, firmando un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

