Lazio riporta l’ex manager del Chelsea Sarri

La Lazio riabbraccia Maurizio Sarri, un segnale forte in un calcio in continua evoluzione. Dopo un anno di pausa, il mister torna alla guida, dimostrando che la fedeltà e la visione a lungo termine sono fondamentali per costruire una squadra vincente. Con l’obiettivo di riportare i biancoazzurri ai vertici della Serie A, Sarri potrebbe essere il catalizzatore di una nuova era. Riuscirà a trasformare le ambizioni in realtà? La sfida è lanciata!

2025-06-02 18:28:00 Breaking news: La Lazio ha riportato Maurizio Sarri come manager – un anno dopo le dimissioni dal palo. Sarri, 66 anni, si dimise da allenatore di Lazio nel marzo 2024 dopo quasi tre anni in carica. Lazio è arrivato settimo in Serie A nel 2023-24, dopo aver terminato la seconda stagione precedente. Sarri sostituisce Marco Baroni. Bentornato,??????????? Qui il Comunicato Ufficia https: t.cog7kcuj9wzb #Avantilazio pic.twitter.comx91qe7xsof – sslazio (@officialSslazio) 2 giugno 2025 “Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, condanna e visione”, ha dichiarato il presidente del club Claudio Lotito in una nota. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche Inter-Lazio, Inzaghi riporta i titolarissimi! Cinque sicuri – SM - Domenica alle 20.45 si preannuncia un match cruciale in campionato: Inter-Lazio. Simone Inzaghi schiera i titolari, secondo Sport Mediaset.

Approfondimenti da altre fonti

Tudor resta alla Juventus | l’annuncio dell’agente spiazza tutti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calcio, nella Lazio è ufficiale l'incarico a Sarri. Lotito: "Bentornato comandante"

Lo riporta msn.com: È ufficiale il ritorno di Maurizio Sarri alla panchina della SS Lazio, in Serie A. La nota del patron della società Lotito dice: "Bentornato comandante". E poco prima c'era stato il saluto all'ex ...

Calciomercato Lazio, Tare lancia l’assalto a Gila: per Sarri è incedibile, il Milan ci prova

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lazio - Sarri, la chiave è (ancora) la difesa: Gila e Romagnoli sono da blindare

Come scrive lalaziosiamonoi.it: riporta alla promessa mancata nel 2022, l'anno dopo che firmò con la Lazio. Gli avrebbe riconosciuto un ricco ritocco con la qualificazione in Champions. Lo aspetta ancora. Fabiani, a Empoli, aveva ...