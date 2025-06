Lazio la firma di Sarri è già arrivata | Fabiani lo conferma in un video

La Lazio dà il benvenuto alla sua seconda era con Maurizio Sarri! La conferma di Fabiani, in un video che ha catturato l’attenzione dei tifosi, segna l’inizio di una nuova avventura. Un biennale che promette di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. Sarri, maestro di gioco e di emozioni, è pronto a riscrivere la storia biancoceleste. Non perderti i prossimi sviluppi!

La seconda era Sarri alla Lazio è iniziata. Manca di fatto solo l`annuncio ufficiale, ma le firme sui documenti e sul contratto - biennale con. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Sarà Sarri-bis per la Lazio, domani la firma per un contratto biennale (Di Marzio) - La Lazio si appresta a riabbracciare Maurizio Sarri, pronto a ripartire dopo un anno di transizione. Con il tecnico toscano al timone, i biancocelesti puntano a riscrivere la storia e tornare protagonisti in Europa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, il ds Fabiani ufficializza il Sarri-bis: "Ha firmato"

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. La missione del ds biancoceleste Angelo Fabiani in Toscana è andata a buon fine ed è stato trovato un accordo totale con il tecnico, che tornerà sulla ...

Ufficiale: Sarri torna alla Lazio. Fabiani conferma la firma del tecnico

Riporta rainews.it: Maurizio Sarri è di nuovo l’allenatore della Lazio. A confermarlo è il direttore sportivo Angelo Fabiani. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, dopo ...

Lazio: con la fase di calciomercato in arrivo sei biancocelesti sono in dubbio, ecco chi sono

Si legge su laziopress.it: Con l'accordo tra la Lazio e il tecnico Maurizio Sarri quasi certo, ecco i calciatori biancocelesti in bilico ...