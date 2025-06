Lazio la firma di Sarri è già arrivata | Fabiani lo conferma in un video | Calciomercato

La Lazio ha dato il via alla sua nuova era con Maurizio Sarri! La conferma, arrivata da Fabiani in un video sui social, segna un passo importante per un club in cerca di riscatto. Con un contratto biennale ricco di opportunità, i tifosi sognano già un futuro brillante. Il ritorno di Sarri non è solo una scelta tecnica, ma un segnale forte: la Lazio punta a tornare protagonista nel calcio italiano!

2025-06-02 13:04:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La seconda era Sarri alla Lazio è iniziata. Manca di fatto solo l’annuncio ufficiale, ma le firme sui documenti e sul contratto – biennale con opzione su un terzo anno a 2,5 milioni a stagione più bonus – sono già arrivate. A confermarlo, in un video, è il ds biancoceleste Angelo Fabiani. Ripreso dalle telecamere dell’agenzia Adnkronos, il direttore sportivo del club capitolino ha spiegato che non ci saranno altri passaggi o formalità da sbrigare. C’è già anche la firma del presidente Lotito sui documenti da depositare: Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche Sarà Sarri-bis per la Lazio, domani la firma per un contratto biennale (Di Marzio) - La Lazio si appresta a riabbracciare Maurizio Sarri, pronto a ripartire dopo un anno di transizione. Con il tecnico toscano al timone, i biancocelesti puntano a riscrivere la storia e tornare protagonisti in Europa.

Se ne parla anche su altri siti

Lazio, accordo trovato per Sarri: tra mercoledì e giovedì la firma; Lazio, torna Sarri e ha un piano: da Fazzini alle conferme, ecco come vuole ripartire; Sarri-Lazio, c'è la svolta: Lotito vuole chiudere entro il fine settimana; Sarri-bis, ci siamo: la missione di Fabiani per chiudere la trattativa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video

Lo riporta calciomercato.com: La seconda era Sarri alla Lazio è iniziata. Manca di fatto solo l`annuncio ufficiale, ma le firme sui documenti e sul contratto - biennale con opzione su un terzo.

Ufficiale: Sarri torna alla Lazio. Fabiani conferma la firma del tecnico

Da rainews.it: Maurizio Sarri è di nuovo l’allenatore della Lazio. A confermarlo è il direttore sportivo Angelo Fabiani. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, dopo ...

Sarri torna alla Lazio, è ufficiale: “Ha firmato”. L’allenatore ha chiesto la conferma di 7 giocatori

Segnala fanpage.it: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio, è un ritorno in realtà quuello del ‘Comandante' che ha guidato i biancocelesti per quasi tre stagioni tra il 2021 e il 2024. Sarri ha firmato un ...