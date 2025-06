Lazio il ritorno di Maurizio Sarri Il presidente Lotito | Il suo ritorno è una scelta di cuore

Maurizio Sarri è tornato a casa, alla Lazio, e il suo reclutamento non è solo una mossa strategica: è una scelta di cuore. La sua precedente esperienza ha portato passione e innovazione in campo, e ora i tifosi sperano di rivivere quei momenti magici. In un calcio sempre più dominato dal business, il valore dei legami autentici si fa sentire, portando con sé la promessa di una nuova era di successi. Riuscirà Sarri a riscrivere la storia biancoceleste?

Maurizio Sarri torna alla guida della Lazio. La notizia è ufficiale arriva dai canali social dei biancocelesti. “Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio” si legge nella nota che riporta anche il commento del presidente Claudio Lotito: “Maurizio Sarri è tornato a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lazio, il ritorno di Maurizio Sarri. Il presidente Lotito: “Il suo ritorno è una scelta di cuore”

Leggi anche Lazio, possibile conferma per l'anno prossimo di un calciatore di ritorno dal prestito - La Lazio potrebbe confermare un calciatore di ritorno dal prestito per la prossima stagione, segnando una possibile rivoluzione nel reparto terzini.

Su questo argomento da altre fonti

Lazio, è fatta per il ritorno di Sarri: i dettagli; Lazio, si lavora al ritorno di Sarri: contatti continui, pronto un biennale. Le news; Clamoroso alla Lazio, può tornare Sarri. È in pole per il dopo-Baroni; Sarri a un passo dal ritorno alla Lazio: accordo raggiunto, i dettagli del contratto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Lazio riparte da Maurizio Sarri: l'annuncio del ritorno e le parole di Lotito

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Maurizio Sarri torna alla Lazio: ora è ufficiale

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Sarri alla Lazio, è ufficiale: "Bentornato a casa Comandante"

Come scrive corrieredellosport.it: Il ritorno dell'allenatore toscano sulla panchina biancoceleste è stato anticipato con un annuncio unico dal club ...