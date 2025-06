Lazio i campioni d’Italia del ’74 | Sarri? Non poteva esserci scelta migliore

Maurizio Sarri torna a casa, e non è solo un cambio di panchina: è un segnale forte per la Lazio. Dopo anni di alti e bassi, l'arrivo del campione d'Italia del '74 promette un rilancio per i biancocelesti. Le storiche bandiere applaudono questa scelta, segno che la passione e la tradizione sono al centro del progetto. Sarri può essere la chiave per scrivere un nuovo capitolo di successi a Roma!

(Adnkronos) – Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Lo ha annunciato il direttore sportivo dei biancocelesti Angelo Fabiani, in esclusiva all'Adnkronos. Per i capitolini si tratta di un grande ritorno, commentato così da alcune storiche bandiere del club. "Sappiamo chi è e penso che la società abbia fatto bene, per come la vedo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lazio, i campioni d'Italia del '74: "Sarri? Non poteva esserci scelta migliore"

