Lazio i campioni d’Italia del ’74 | Sarri? Non poteva esserci scelta migliore

La Lazio ha scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, un ritorno che riaccende la passione dei tifosi e riporta alla mente i fasti del '74. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la scelta di Sarri rappresenta un tentativo di rilancio e ambizione. Le storiche bandiere del club applaudono, sottolineando la sua esperienza e il suo approccio unico al gioco. Un segnale forte: la Lazio vuole tornare a brillare!

(Adnkronos) – Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Lo ha annunciato il direttore sportivo dei biancocelesti Angelo Fabiani, in esclusiva all’Adnkronos. Per i capitolini si tratta di un grande ritorno, commentato così da alcune storiche bandiere del club. “Sappiamo chi è e penso che la società abbia fatto bene, per come la vedo io non poteva esserci scelta migliore” ha spiegato all’Adnkronos Giancarlo Oddi, campione d’Italia con la Lazio nel 1974. “Siamo andati a cercarlo – ha aggiunto l’ex difensore – e c’è un’idea. Come allenatore non gli si può dire niente, conosce l’ambiente e questa è una cosa importante per un tecnico. 🔗 Leggi su Seriea24.it

