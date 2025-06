Lazio Fabiani annuncia l'arrivo di Sarri in panchina | "Ha firmato" L'accordo e le richieste

Maurizio Sarri è di nuovo alla guida della Lazio, un ritorno che accende le speranze dei tifosi e riaccende l'entusiasmo intorno al club. Con il suo stile di gioco caratteristico, il "Comandante" promette di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. In un periodo in cui il campionato si fa sempre più competitivo, il suo arrivo potrebbe essere la mossa vincente per risvegliare l'orgoglio biancoceleste. Rimanete sintonizzati!

