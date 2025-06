Lazio è fatta per il ritorno di Sarri | i dettagli e quando la firma

La Lazio si avvia verso un emozionante ritorno: Maurizio Sarri sta per tornare a guidare i biancocelesti! La trattativa è in fase avanzata e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Con la Serie A che si fa sempre più intensa, il ritorno di Sarri potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il club. Un tecnico carismatico e stratega come lui sa come riportare la squadra ai vertici: non resta che aspettare!

Manca solo l’ufficialità, ma non sembrano esserci più dubbi, per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, che è pronta a salutare Marco Baroni. Maurizio Sarri è ormai prossimo a tornare sulla panchina della Lazio. Dopo l’incontro andato in scena nei giorni scorsi a Roma tra l’entourage del tecnico e la dirigenza biancoceleste, rappresentata dal direttore sportivo Angelo Fabiani, ieri lo stesso ds e l’allenatore hanno avuto nuovi contatti per cercare di chiudere l’affare in tempi brevi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Sarri Lazio, è fatta per il ritorno dell’allenatore: l’ex Juve alle firme con il club biancoceleste. Tutti i dettagli - Maurizio Sarri pronto a tornare sulla panchina della Lazio: è ufficiale! Dopo l’esperienza alla Juventus, il tecnico ritorna nel club biancoceleste, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

