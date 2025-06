Lavori alla segnaletica e al cavalcavia chiusure in vista in due caselli bergamaschi

Importanti novità per chi viaggia lungo l’A4 Milano-Brescia! Martedì 3 e mercoledì 4 giugno, il casello di Dalmine sarà chiuso dalle 21 alle 5 per lavori di manutenzione del cavalcavia. Questo intervento, fondamentale per garantire la sicurezza stradale, si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle infrastrutture italiane. Pianificate il vostro viaggio in anticipo e utilizzate le stazioni alternative per evitare inconvenienti!

Chiusure in vista in due stazioni bergamasche sull'autostrada A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, con orario 21-5, sarà chiuso il casello di Dalmine in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: per gli automobilisti che viaggiano verso Milano, Capriate; in direzione Brescia, Bergamo. Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 giugno sarà chiusa la stazione di Capriate in uscita per chi proviene da Brescia.

